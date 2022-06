Curry, Warriors naubusan ng bala

Nabaligtad ang istorya ng Golden State laban sa Boston sa Game 1 ng 76th National Basketball Association Finals sa San Francisco.

Dati ay Warriors ang umaarangkada sa second half, pero nitong Huwebes sa Chase Center ay Celtics ang nag-rally sa fourth para agawin ang panalo 120-108.

Mukhang naibuga lahat ng Warriors ang bala sa third quarter nang umiskor ng 38 sa period para mula sa 56-54 halftime deficit ay dumistansiya 92-80 papasok ng fourth.

Pero mula roon, 16 na lang ang naidagdag ng Golden State.

“I felt like the guys kept finding me time after time,” bulalas ni Horford na umiskor ng 26 mula sa 6 for 8 shooting sa 3s.

Naglista ng 34 points si Stephen Curry, may 20 si Andrew Wiggins sa kanyang Finals debut. Umayuda ng 15 si Klay Thompson sa Warriors.

Host pa rin ang Golden State ng Game 2 sa Lunes (araw sa Manila). (Vladi Eduarte)