Curry, Sixers sinagad Hawks

SI Seth Curry ang isinagot ng Philadelphia sa long distance shooting ni Trae Young, at naligtasan ng 76ers ang Hawks 104-99 para makapuwersa ng Game 7 sa Eastern Conference semis Biyernes ng gabi sa Atlanta.

Anim ang pumasok sa siyam na bato ni Curry sa 3-point range tungo sa 24 points, may 24 din si Tobias Harris. Tumapos si Joel Embiid ng 22 points at 13 rebounds.

Hawks naman ang maagang dumistansiya ng 12 pero inumpisahan ng 76ers ang second half sa 14-0 run tampok ang tatlong sunod na 3s ni Curry para umabante 61-51.

Idinikit ng 3 ni Danilo Gallinari ang Atlanta sa tatlo sa final 20 seconds pero sumagot ng perpektong 6 of 6 sa free throw line ang Philadelphia – apat dito kay Harris na nagselyo sa panalo.

Kumayod si Young ng 34 points at 12 assists, may 17 points at 11 rebounds si Kevin Huerter, nag-ambag ng 14 at 11 si Clint Capella.

“Tonight I think we showed that mental toughness and came out on top,” suma ni Ben Simmons, umayuda ng 6 points, 9 rebounds at 5 assists sa Sixers.

Linggo sa Philadelphia (Lunes sa Manila) ang winner-take-all Game 7. (VE)