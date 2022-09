Curry P57B sunod na shoe contract

POSIBLENG umabot na sa $1 billion (lampas P57 bilyon) ang lifetime contract ni Golden State Warriors (GSW) superstar Steph Curry sa Under Armour.

Ang kasalukuyang $215 million deal ni Curry sa Under Armour ay tatakbo hanggang 2024, at maaari itong pahabain nang panghabangbuhay, ayon sa mga report.

Si Curry ay nagsimula sa Under Armour noong 2013 matapos na hindi umusad ang usapan sa Nike ng 4-time NBA champion sa maraming dahilan.

Pumirma si Curry ng halos $4 million kada taon sa Under Armour kung saan simula noon, ang bilang na iyon ay tumaas sa humigit-kumulang $20 million taon-taon.

Noong 2018, ayon kay Curry, ay iniisip niyang umalis sa Under Armour ni Kevin Plank para sa kumpetisyon at sa maraming dahilan.

Ngunit kalaunan, nakagawa ng resolusyon si Plank at ang eight-time All-Star nang pumayag ang Under Armour na paghiwalayin ang Curry Brand.

“There wasn’t quite an understanding of what it took to run a business like that properly. So yeah, I got mad,” ayon kay Curry sa panayam ng Rolling Stone. (Annie Abad)