Curry miyembro na ng 15K-point club

SABLAY ang unang ­tatlong pukol sa ­labas ng arc ni Stephen ­Curry, medyo disma­yado pa.

Pero kalaunan ay tumapos ng 20 points at 7 rebounds para dagdagan ng isa pang accomplishment ang humahaba na niyang resume nang bitbitin ang Golden State Warriors sa 110-93 panalo kontra Memphis Grizz­lies Lunes ng gabi.

Naging panlimang player si Curry ng Warriors history na umiskor ng 15,000 points sa regular season, sinamahan ang mga naunang sina Wilt Chamberlain, Rick Barry, Paul Arizin at Chris Mullin.

“It was a pretty cool moment, again just reflecting on the entire 9 1/2 years and more to come,” ani Curry, bago ang laro ay na­ngailangan ng 10 points para marating ang milestone. “Definitely appreciate the opportunity, the milestone, hopefully a lot more to come.”

Nagsumite si Kevin Durant ng 23 points at five assists, nilagpasan si Larry Bird (21,791) sa 33rd place ng NBA all-time sco­ring list. Nag-ambag si Klay Thompson ng 16 points at 5 rebounds.

Lumayo ng hanggang 25 ang Golden State sa second quarter, nagawang ipahinga ni coach Steve Kerr ang kanyang regulars para paghandaan ang susunod na walong laro bago maghiwalay ang taon – kabilang ang Christmas night homestand (Dec. 26 sa Manila) laban kay LeBron James at Lakers.

Tumapos si Marc Gasol ng 15 points, 6 rebounds at 6 assists sa Grizzlies, nagdagdag si Omri Casspi ng season-high 20 points laban sa dating team.

Ibinaon ni Jonas Jerebko ang dadalawang 3s ng Warriors sa opening quarter tungo sa 16 points off the bench.