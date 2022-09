Curry kursunada Hornets

MALIBAN sa Golden State, isang team lang sa National Basketball Association ang gustong paglaruan ni Stephen Curry – Charlotte Hornets.

Sakaling matapos ang termino sa Warriors, trip ng Babyfaced Assassin na maglaro sa team ni NBA GOAT Michael Jordan.

Noong high school, naglaro si Curry sa Charlotte Christian School.

Dineklara ni Curry ang one choice habang tinatanggap ang ceremonial key sa lungsod ng Charlotte nitong Huwebes.

Nilinaw ng sharpshooter na gusto niyang tapusin ang career sa Golden State, inihatid niya sa apat na titulo huli nang kalusin ang Boston Celtics sa anim na laro noong June.

Naka-10 seasons ang ama ni Curry na si Dell sa Hornets franchise (1988-98) matapos ipanganak si Steph sa Ohio habang nasa Cavaliers ang ama.

“I’m not breaking any news right now, I’m not making any promises,” panapos niyang sey. “All I would say is if there was a team that I did want to play for that was not named the Warriors, that would be it.” (Vladi Eduarte)