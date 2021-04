Curry, Green dinurog OKC

IKINALAT ni Stephen Curry ang 25 sa kanyang 42 points sa third quarter, tumapos si Draymond Green ng triple-double at nilampaso ng Golden State ang dinayong Oklahoma City 147-109 Miyerkoles ng gabi sa Chesapeake Energy Arena.

Perpekto si Curry sa third – 8 of 8 mula sa field at 6 for 6 sa labas ng arc – para iposte ang highest point total niya sa isang quarter ngayong season.

Noong Lunes lang, naging franchise scoring leader si Curry matapos magpasabog ng 53 kontra Denver para laktawan si Wilt Chamberlain.

Overall kontra Thunder, kumana si Curry ng 14 of 20 shooting at 11 for 16 sa 3s – pangalawang sunod na laro at pangalawa rin sa career na nagbaon ng 10 o higit pang 3-pointers.

Kinumpleto ni Green ang pang-apat niyang triple-double ngayong season na 12 points, 10 rebounds at 16 assists. May 17 points din si Jordan Poole at 16 pa kay Andrew Wiggins.

Sa 50-point third quarter ay dumistaniysa ang Warriors 125-83, ipinahinga na ni coach Steve Kerr sina Curry at Green at inubos ang kanyang bench. Umiskor lahat ang 12 players na ginamit ni Kerr.

Kumasa sa Thunder ang 22 points ni Darius Bazley at 18 points, 12 rebounds ni Moses Brown. (VE)