Curry, Golden State pinulbos Charlotte

Nagpundar ng 19-puntos na bentahe ang Golden State papasok ng fourth bago sinalag ang rally ng Charlotte at napreserba ng Warriors ang 130-121 panalo Biyernes ng gabi sa Chase Center.

Tinapos ng Golden State ang third quarter na malayo na sa 103-84, naibaba ng Hornets sa single digits pero naubusan na ng oras.

Si Draymond Green ang namuno sa atake para ihatid sa season-best three-game winning run ang Warriors.

Nagkamada si Green ng triple-double na 11 points, 12 rebounds at career-high 19 assists.

May 29 points at 9 dimes si Stephen Curry, may 25 points pa si Kelly Oubre. Off the bench ay may pinagsamang 26 points James Wiseman at Damion Lee.

May 7-7-8 na statline na si Green sa first quarter lang at naiganti ng Golden State ang makalaglag-balikat na 102-100 loss sa Charlotte isang linggo na ang nakakaraan.

Si Green ang itinuturong salarin sa talo na ‘yun. Hindi napigil ang bibig sa paninigaw sa referees, ejected si Green sa final 10 seconds habang lamang sila ng dalawa. Ipinasok ni Terry Rozier ang panablang free throws bago pinakawalan ang buzzer-beater.

Sa rematch, humarabas si Rozier ng 24 points pang-ayuda sa 25 ni Malik Monk. (VE)