Curry batya tingin sa ring

GA-BATYA ang tingin ni Stephen Curry sa ring ng Wells Fargo Center sa Philadelphia Lunes ng gabi.

Nagliyab ng 10 3-pointers si Curry tungo sa 49 points, at pinasadsad ng Golden State Warriors ang Eastern Conference-leading 76ers 107-96.

Kahit ang 28 points, 13 rebounds at 8 assists ni MVP leading candidate Joel Embiid, panis kay Curry.

Sa 3 ni Curry na nagbuhol sa iskor 86-86, nilista niiya ang pang-11 sunod na larong may 30 points o higit pa. Sinapawan na niya si Kobe Bryant sa most 3s ng isang player na edad 33 pataas.

Hawak na rin ni Curry, nag-33 noong isang buwan, ang Warriors record ng pinakamahabang 30-point game streak pagkatapos ni Wilt Chamberlain noong 1964.

Kinamada ng two-time MVP ang panlimang 40-point game ngayong April at inungusan sina Bryant at Michael Jordan sa most 40-point games sa isang buwan para sa 33-over.

Sa dulo, sobrang dismayado ni Embiid na binalibag ang bola. Umiskor sa kabila si Andrew Wiggins para selyuhan ang panalo.

Sa umpisa ng laro, sagutan agad ang Curry brothers. Unang nagbaon si Seth ng 3 sa harap ng utol. Sumagot si Steph ng pahirapang tres bago natapos ang first quarter at may 20 points na sa half.

Nagkasya lang sa 15 points si Seth para sa 76ers.

Tumapos si Wiggins ng 16 points at 10 rebounds, may 8 points, 6 rebounds at 6 assists si Draymond Green sa Warriors. (VE)