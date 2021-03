Curfew violator nagsuot ng police uniform, kalaboso

Nabuko ang pagpapanggap ng 39-anyos na lalaki na nakasuot ng uniporme ng police major nang sitahin siya dahil walang helmet at mali ang kulay ng damit panloob, sa Valenzuela City, nitong Sabado.

Tinukoy ng pulisya ang suspek na si Henry Tedoro, ng Brgy. Maysilo. Ala-1:45 ng madaling-araw nang sitahin ito nina Pssg. Edison De Guzman at Pssg. Roland Belarma sa kahabaan ng MacArthur Highway dahil walang suot na helmet.

Pumasok umano sa loob ng convenience store ang suspek at may binili sandali kaya naman sinundan ito ng dalawang pulis at inabangan ang kanyang paglabas.

Makalipas ang ilang minuto, lumabas na si Teodoro. Dito nakita ng mga nagpapatrolyang pulis na orange ang damit panloob nito na pinagbabawal sa kanilang hanay. Dito na nagduda ang dalawang pulis na pekeng awtoridad si Teodoro.

Nang tanungin nila si Tedoro sa kanyang designasyon at iba pang patunay, wala umano itong maisagot kaya naman dinala na ito sa presinto.

Mahaharap ang suspek sa kasong Usurpation of Authority, Illegal Use of Uniform or Insignia, Motorcycle Helmet Act of 2009, gayundin ang kawalan nito ng rehistro sa dalang sasakyan at paglabag sa curfew ordinance. (Orlan Linde)