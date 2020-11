Curfew sa NCR paiikliin para sa Simbang Gabi

Minungkahi ng mga alkalde ng National Capital Region (NCR) sa pambansang gobyerno na iklian ang curfew hours para makadalo ang mga tao sa Simbang Gabi sa susunod na buwan.

“Ngayon po, meron po tayong uniform na curfew na 12 midnight until 4:00 (ng umaga). Pero mag-a-adjust rin po ang buong Metro Manila from 12 (midnight) to 3:00 in the morning para po bigyan po natin ng daan ‘yung Simbang Gabi,” ayon kay Metro Manila Council (MMC) chairperson at Parañaque Mayor Edwin Olivarez.

“Para hindi po mag-crowd sa particular na misa, 12 to 3 na po. Para magkaroon po ng extension nung atin pong Simbang Gabi,” dagdag niya sa ABS-CBN’s Teleradyo ngayong Lunes.

Magsisimula ang Simbang Gabi sa Disyembre 16.

Samantala, nirekomenda rin aniya ng MMC na palawigin ang general community quarantine (GCQ) sa rehiyon hanggang sa dulo ng taon gayong papataas ang bilang ng mga coronavirus-positive patient sa NCR.

Una nang nagbabala ang OCTA Research group na posibleng umabot sa 1,000 kaso ng COVID-19 araw-araw sa rehiyon kung hindi mag-iingat ngayong Kapaskuhan. (Riley Cea)