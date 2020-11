Cullamat sa militar: ‘Di tropeo ang anak ko!

“Hindi niyo na ginalang ang patay, binabastos pa ninyo ang nagluluksa naming pamilya.”

Pahayag ito ni Bayan Muna Rep. Eufemia Cullamat sa pagkapaslang ng bunso niyang anak na si Jevilyn Campos Cullamat sa isang shootout sa Brgy. San Isidro, Marihatag, Surigao del Sur nitong Sabado.

Sa ulat ng Kalinaw News, sinabi na nagkaroon ng engkuwentro sa pagitan ng 3rd Special Forces Battalion ng Philippine Army at 30 miyembro ng New People’s Army.

Si Jevilyn lamang umano ang nasawi sa naturang bakbakan.

Saad ng militar, ang anak ng kongresista ay tumatayong medic ng NPA at kasama sa Sandatahan Yunit Pampropaganda Platoon ng Guerilla Front 19, Northeastern Regional Committee.

Binahagi ng militar sa mga reporter ang group photo nila kasama ang labi ni Jevilyn, mga watawat ng CPP-NPA-NDF, at mga nakumpiskang armas at gamit sa shootout.

Punto ni Cullamat, bilang isang ina ay “basag ang puso ko ngayon” at “matindi ang aking pagdadalamhati sa pagkapaslang ng aking bunsong anak.”

Mariin aniya niyang kinokondena ang “ginawang pambabastos at pambababoy” sa labi ni Jevilyn.

“Hindi siya bagay, hindi siya isang tropeo na ipaparada para lamang sa propaganda ng militar. Hindi niyo na ginalang ang patay, binabastos pa ninyo ang nagluluksa naming pamilya,” ayon sa Bayan Muna solon.

“Hinihiling ko sa militar na huwag gamiting tropeo ang bangkay ng aking anak. Hayaan ninyo ang aming pamilya na makapagluksa at makapagbigay ng parangal sa kabayanihan niya,” aniya pa.

Bagamat bilang isang ina ay nag-alala aniya siya at masakit sa kanyang mawalan ng isang anak ay nanaig pa rin aniya ang respeto niya sa naging desisyon ni Jev.

“Mahal na mahal ko si Jevilyn. Isa siyang tahimik at mabait na anak. Pinalaki namin siya na maging makabayan, matapang, at may sariling pag-iisip at paninindigan,” bigkas ni Cullamat.

“Ang desisyon niyang lumahok sa armadong pakikibaka ay hindi simpleng bagay, at bunga na rin ng pang-aabusong dinanas naming mga Lumad at ang matinding kahirapan na nasaksihan niya,” lahad niya pa.

Ayon sa kongresista, nakita ng dalawang mata ni Jevilyn “kung paano pinaslang ng mga paramilitary ang aming mga lider” na sina Dionel Campos, Datu Bello Sinzo, at Executive Director ng Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development, Inc. (Alcadev) na si Emerito Samarca noong Setyembre 1, 2015.

“Anupaman ang sabihin ng mga buwitreng pumapaligid ngayon sa bangkay ng aking anak, ito ang tanging masasabi ko: hindi nasayang ang kanyang buhay na inalay niya para sa bayan at para sa pagdepensa ng aming lupang ninuno. Malaking karangalan sa akin na nagkaroon ng isang anak na naging martir at mandirigma. Mahal na mahal ko ang aking anak na buong buhay na naglingkod at nagmahal sa bayan,” ani Cullamat.

“Walang pag-alinlangan kong sasabihin ito: ipinagmamalaki ko si Jevilyn dahil lumaban siya sa isang sistemang mapang-api lalo na sa aming mga Lumad. Walang nanay na magtatakwil sa anak na nagsantabi ng pansariling interes at nag-alay ng kanyang buhay para sa bayan at para sa pagdepensa sa aming lupang ninuno,” saad pa niya. (SDC)