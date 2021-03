CuBao o MaRon? Sharon, Marco love team benta sa mga fan

Yes, si Marco Gumabao nga ang bagong ka-love team ni Sharon Cuneta, at dahil `yon sa pelikulang Revirginized, na dinirek ni Darryl Yap, at prodyus ng Viva Films.

Ang bongga nga ng mga lumabas na photo nina Sharon at Marco, na parehong naka-white at magkayakap.

Sa chikahan with Sharon sa story conference ng Revirginized, tinanong ko siya kung hindi ba siya natatakot nab aka biglang maghubad si Marco Gumabao sa harap niya, na tulad ng ginawa nito noon sa harap nina Anne Curtis at Lovi Poe sa mga pelikula nila.

“Baka siya ang matakot! Baka ako ang biglang maghubad! Hahahaha!” tawang-tawa na sagot ni Sharon.

Anyway, may pakiusap lang si Sharon sa mga fan na wag silang tawagin na CuBao (for CUneta at gumaBAO).

“Please don’t call us CUBAO. MaRon (MArco at shaRON) na lang.

“Wag na Cubao. Para naman tayong stop sa bus o MRT niyan. Hahahaha!” sabi ni Sharon.

Si Marco naman, hindi makapaniwala na naka-tandem niya si Sharon.

“Grabe hindi pa rin ako makapaniwala. Thank you so much @reallysharoncuneta for the opportunity to work with you. A dream come true. I will forever cherish this project,” sabi naman ni Marco.

Bongga!

Sanya matindi kilig kay Gabby

Dahil sa ‘First Yaya’, na kung saan, karamihan sa posibleng manood ay mga bata, kaya ‘no to hubaran o paseksi’ muna si Sanya Lopez.

Di ba nga, sexy image kasi si Sanya, at marami naman talaga ang nagpapantasya sa kanya.

“Siyempre dahil marami ang makakanood na mga bata, medyo mahirap na tumanggap ng mga ganung role. Pero, depende sa management yon, kung ano ang karapat-dapat kong tanggapin, dahil mas alam mila kung ano ang dapat.

“Pag masyadong sexy, hindi po muna dapat. Pero kung maganda story, maraming matutunan, tingnan natin, pag-aaralan ng management,” sabi ni Sanya na alinlangan na nga na magpasilip ng alindog sa harap ng kamera.

Inamin ni Sanya na nanibago siya sa ‘First Yaya’ na isang romantic-comedy. Puro action, at paseksi nga kasi ang natotoka sa kanya noon.

“Sa tulong ni Direk L.A, nagawa ko naman, kasi bago sa akin ang rom-com. Tinuruan ako ni Direk kung paano atakehin. May mga movies na pinanood ko para makatulong sa akin bilang si yaya Melody.

“Pero sabi rin ni Direk, maging ako lang, ‘wag ako umarte. So, ‘yun na raw si yaya Melody.

“Sa pagiging yaya, sanay naman ako. Wala kaming kasama sa bahay noon, kami lang ni Jak (Roberto). So, may mga bagay na kami lang gumagawa. At ako rin nag-alaga sa lola at mga pinsan ko, kaya marunong akong maging yaya,” chika ni Sanya.

Anyway, inamin nga ni Sanya na kapag may eksena sila ni Gabby ay super kilig talaga siya.

“Sabi ni Direk sa akin, hindi raw dapat mawala ang kilig. Noon kasi nai- intimidate ako, every time na makakaharap ko si Mr. Gabby. Kinikilig din kasi ako at nakikita `yon sa screen. So, medyo kinukontrol ko.

“Pero sabi ni Direk, hindi dapat mawala ang kilig. Eh, lalo na noong umpisa, talagang kinikilig ako sa harap niya. Ayaw paalis ni Direk sa akin `yon, hayaan ko lang daw,” natatawang chika pa ni Sanya.