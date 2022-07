Cu muling kuminang

MULING pinatunayan ni National Master Ivan Travis Cu ng San Juan City ang husay sa ibabaw ng 64 square board nang magkampeon sa semifinals ng National Youth & Schools Chess Championship under-13 open division via Tornelo Platform.

May time control 15 minutes at 10 seconds increment, umiskor siya ng perfect 7.0 points para angkinin ang korona sa two-day event na ngwakas nitong Sabado.

Lumamang ang 13-year-old at Grade 8 sa Xavier School, ng 1.5 points kay NM Christian Gian Karlo Arca ng Panabo City para maghari sa 34-player woodpushfest na binubuo ng mga leg qualifier at country’s best rapid young chesser.

Kabilang sa mga tinalo ni Cu sina Louie Nisperos sa first round, Pollux Caleb Reyes sa second round, Richard Haiden Alarma sa 3rd round, Mar Aviel Carredo sa round four, NM Al Basher Buto sa fifth round, Yosef Immanuel Morado sa round 6 at Mark Gabriel Usman sa final round.

Si Cu din ang namayagpag sa National Age Group Chess Championships semifinals U-14 open category nitong Mayo 28-29. (Elech Dawa)