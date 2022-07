CSC sa DBM: Endo unahin bago sibakan

Iminungkahi ni Civil Service Commissioner (CSC) Aileen Lizada na tingnan muna ng pamahalaan ang pag-abolish ng humigit-kumulang sa 100,000 posisyon sa pamahalaan na nanatiling bakante sa pinaplanong ‘rightsizing’ ng bagong administrasyon.

Sabi ni Lizada sa Laging Handa briefing, mas mabuti na tingnan muna ang mga posisyong ito at intindihin kung bakit hindi napupunan imbes na kukuha ng mga tauhang naka-endo o naka-contract of service o job order.

“Baka puwede nang i-abolish at tingnan ang 100,000 positions instead of hiring job orders and contract of service,” sabi ni Lizada.

Tumanggi magbigay ng estimate si Lizada kung ilang tao ang matatanggal sa pinaplanong rightsizing ngunit sinabi niyang may mga sitwasyon na kaila¬ngan itong gawin: halimbawa, may mga opisinang may naka-plantilla pa na mga bookbinder na hindi na kinakailangan ngayon at may mga tanggapan naman na mas marami ang mga driver kaysa sa mga sasakyang imamaneho.

Ang rightsizing, aniya ay dapat pag-aralan ng Department of Budget and Management (DBM) kasama ang Go¬vernance Commission for GOCCs at CSC.

Sabi ni Lizada, may pag-aaral ang University of the Philippines-National College of Public Administration and Governance noong 2020 tungkol sa Rightsizing Act ng administrasyong Duterte kung saan 44,771 posisyon sa 215,233 regular na position sa 162 mga ahensiya at tanggapan ng pamahalaan ang mawawala.

Ang rightsizing ay naunang inilutang ni DBM Sec. Amenah Pangandaman dahil sa umano’y redundancy sa trabaho at bahagi ng pagtitipid ng gobyerno. (Eileen Mencias)