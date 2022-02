CSC Comm Acosta lusot sa CA

Kinumpirma ng Commission on Appointments (CA) ang nominasyon ni Ryan Alvin Rivera Acosta bilang commission ng Civil Service Commission (CSC).

Inindorso ni Senadora Cynthia Villar, chairperson ng CA committee on constitutional commissions and officer, ang nominasyon ni Acosta sa plenaryo.

“Mr. Acosta’s sterling career at such a young age also proves that our public education system produces exemplary men and women who choose to serve our country with distinction,” ani Villar.

Agad naman pinagtibay ng CA ang pag-endorso ng nominasyon ng appointment ni Acosta.

Bago sumalang sa plenary session, nagkaroon ng deliberasyon ang panel at inirekomenda ang pag-apruba ng nominasyon ni Acosta bilang CSC commissioner para sa termino na magtatapos sa Pebrero 2, 2027. (Dindo Matining)