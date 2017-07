CSC, COA at DBM pasimuno ng endo

Imbes na ang gobyerno ang magpatigil sa end of contract o endo sa hanay ng mga manggagawa sa burukrasya, sila pa ang nangunguna sa pagkaroon ng mga contractual employees.

Ito ang dismayadong pahayag ni ACT Teachers party-list Rep. Antonio Tinio matapos aniyang maglabas ng bagong circular ang Civil Service Commission (CSC), Commission on Audit (COA), at Department of Budget and Management (DBM) na pinapayagan ang mga ahensiya ng gobyerno na kumuha ng mga tauhan sa ilalim ng Contracts of Service (COS) at Job Orders (JOs).

“Instead of ending contractualization in the public sector ang gobyerno pa ngayon ang nangu­nguna sa contractualization,” ani Tinio kaugnay ng Joint Circular No. 1 o “Rules and Regulations Governing Contracts of Service and Job Order Workers in the Government” ng CSC, COA at DBM noong Hunyo 15, 2017.

Ayon kay Tinio, ang gobyerno ang may pinakamaraming endo dahil umabot sa 595,162 ang contractual employees nito noong Hulyo 2016 at inaasahan na lalong lolobo ito dahil sa nasabing circular.

Mistulang taliwas ani­ya ito sa pag-oobliga ng gobyerno sa mga pribadong sektor ng lipunan na i-regular na ang kanilang mga contractual employees at nagbabawal sa mga ito na hanggang lima o anim na buwan lang magtatrabaho at papalitan na ang isang manggagawa.

“This will only lengthen the suffering of workers who are deprived of job security, decent salaries, and benefits,” ayon pa kay Tinio.