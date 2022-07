Cruz, Beermen tinaob Bossing

STANDING

TEAM W L

San Miguel 8 1

Ginebra 6 1

Blackwater 5 2

TNT 7 3

Magnolia 5 3

Meralco 4 3

Converge 4 5

NLEX 4 5

North Port 2 6

Phoenix 2 6

Rain or Shine 2 6

Terrafirma 0 8

Mga laro sa Miyerkoles (Smart Araneta Coliseum)

3:00 pm – Blackwater vs Rain or Shine

6:00 pm – Meralco vs Ginebra

Nagsabwatan sina Jericho Cruz at June Mar Fajardo upang lasingin ng San Miguel Beer ang Blackwater sa overtime, 110-107, at kipkipin pa rin ang solo lead ng 47th Philippine Basketball Association 2022 Philippine Cup eliminations Linggo ng gabi sa Smart Areaneta Coliseum sa Quezon City.

Kumayod sina Cruz at Fajardo ng mga game-high 25 points, nirekaduhan pa ng six-time Most Valuable Player slotman ang makinang niyang salang sa Fajardo ng 23 markers at 18 rebounds para sa fifth straight victory ng Beermen at overall 8-1 win-loss record.

Hindi naman naisalba ng 22 puntos ni Rashawn Mccarthy ang pagkalagot ng apat na raagasa ng Bossing para sumalampak sa 5-2, na ‘di rin natinag sa tersera.

May pagkakataon na ang Beermen na agad masungkit ang panalo sa regulasyon, pro sumablay ang dalawang freethrow ni Fajardo.

Naitala ng SMB ang 21 puntos na abante sa pagpasok ng fourth at final quarter matapos maisagawa ni Paul Zamar ang bihirang 4-point play, 86-65.

Bahagyang natilgil ang laro sa 6:33 minuto ng ikaapat na yugto matapos magdugo ang ilong ni Christian Jaymar Perez na bumakas ng 23 pts.

Gayunman, bumomba ang Bossing ang 19-3 atake upang makabalik muli sa anim na puntos, 84-90. At makapuwersa ng extra five-minte.

Ang iskor:

San Miguel Beer 110 – Cruz 25, Fajardo 25, Perez 23, Tautuaa 17, Lassiter 5, Herndon 5, Zamar 4, Enciso 2, Canete 2, Faundo 2

Blackwater 107 – McCarthy 22, Suerte 18, Amer 17, Casio 15, Ganuelas-Rosser 11, Ular 8, Sena 8, Taha 6, Ebona 2, Melton 0, Escoto 0, Ayonayon 0, Torralba 0

Quarter: 19-17, 47-44, 82-65, 97-97, 110-107. (LIto Oredo)