Cristine walang ‘K’ itapat kay Song Hye Kyo

Nakuha ng Viva ang rights ng Korean drama na “Encounter” at inilabas na nga nila na ang bibida sa adaptation nito ay ang mga Viva artist na sina Cristine Reyes at Diego Loyzaga.

Ang Encounter ang huling drama na ginawa ni Song Hye Kyo, considered one of Korea’s Female Superstars at ni Park Bo Gum, isa rin sa mga Hallyu Star ng South Korea.

Personally, isa ito sa mga k-drama na paborito namin. Parehong mahusay ang mga actor at actress at pawang maganda at guwapo.

As expected, may kanya-kanya ng comment ang netizens, lalo na siyempre yung mga nakapanood nito or yung mga sumusubaybay sa mga k-drama at fans ng dalawang Korean Superstars.

May mga nagsabi naman na tigilan na raw ang paggawa ng adaptation. Hindi naman daw naghi-hit na ang mga adaptation na mas gusto pa rin panoorin ng viewers ang original.

May natuwa rin for Diego sa mga opportunities na natatanggap niya ngayon.

Pero, hindi rin talaga mawawala ang mga puna at kritisismo just by the mere mentioning pa lang na ang dalawa ang bibida at magre-remake ng role nina Song Hye Kyo at Park Bo Gum.

May nagsabing ang strong daw ng feature ni Cristine to play Song Hye Kyo, mas lalo naman daw si Diego na wala yung charm na meron kay Bo Gum.

“Walang dating.” “Sorry, hindi bagay.”

Ilan lang ito sa mga nababasa naming comments. Yung iba, sana raw mas mga sikat talaga katulad ng dalawang Korean Superstars.

Well, let see. Maganda si Cristine kaya nai-imagine namin na kayang-kaya siyang i-transform sa look at aura ni Song Hye Kyo sa Encounter. Sa dalawa, mas mukhang mas matindi ang challenge kay Diego sa posibleng maging comparison sa kanya at kay PBG.

***

Dyowa ni Daniel hindi bastusin

Magtu-25 na si Kathryn Bernardo ngayong March. Kaya kung nagpu-post man ito ngayon ng mas revealing clothes tulad ng recent mga Instagram posting niya na naka-one piece nga lang siya sa El Nido, Palawan, eh, ano naman.

Hindi naman na teenager si Kathryn at kahit pa nga ang tagal na ng relasyon nila ni Daniel Padilla, ang maganda sa dalawa, hindi mo sila makikita sa mga hindi kaaya-ayang larawan o maeeskandalo ang makakakita.

Obvious na nag-e-evolved man si Kathryn mula sa pagiging pa-sweet girl, alam mong isinasaalang-alang pa rin niya ang mga tagahanga nila ni Daniel na mga bata o teenager na naglu-look-up talaga sa kanila.

Yung recent IG post ni Kathryn, may pa-details pa siya. Meaning, mga close-up details ng kanyang swimsuit at ang pagiging tan ng skin niya. At si Kathryn yung kahit nagpapa-seksi, hindi bastusin ang dating.

***

Rita ininsulto ng maka-Maricel, Jodi, Iza

Magkasunod na nilait ng netizens ang actress na si Rita Avila base sa napapanood dito sa seryeng Ang Sa Iyo Ay Akin.

Dahil maraming pumuna sa make-up niya bilang si Belen na nagmuka na nga raw espasol. Pero ayon kay Rita, work in progress naman na raw sila at inaayos na raw nila ang look.

Pero ‘yun lang, hindi lang make-up niya ang pinupuna ng netizens. Pati na rin ang acting niya. Isang netizen na may IG account na @arte.basics ang nagsabing napag-iiwanan daw si Rita pagdating sa aktingan ng mga co-stars niya na sina Jodi Sta. Maria, Iza Calzado at Maricel Soriano.

Sinagot naman ito ni Rita nang, “oh I am sorry naman kung di ka naayusan sa acting ko.”

Nagpaliwanag naman ang nag-comment na fan daw siya ng serye at sobrang nakatutok daw sila sa online at napansin lang daw nila.

Sey ulit ni Rita, “Sorry to hear na ako ang napag-iwanan sa acting. I have done my best but it didn’t pass your standards.”

Hindi naman nagustuhan ni Rita ang nag-comment na over acting siya. Kahit nagpaliwanag ang nag-comment na na-misunderstood lang daw siya ng actress.

“Insulto yan sa mga directors ng ASIAA at sa management na nag-approve ng performance ko. Hirap na hirap na kaming lahat sa trabaho and that is what you will say?”

At saka niya binalikan muli ang nag-comment na napag-iiwanan siya sa acting. Aniya, “Sa dami na ng na-high blood, kinakabahan na nga ako. Parusa sa mga artistang kontrabida ang role. Pero kakaiba itong si @arte.basics, iba ang galit sa akin. Tinapakan ako. Minaliit. Well, I cannot please everybody. But to make 99% angry at Belen is already a triumph.”