Cristine rumaket na ‘tagapatay ng insekto’

Dahil sa patuloy na pagkakakulong sa bahay, at wala ngang trabaho, kungano-ano na talaga ang naiisip gawin ng mga artista. Isa na nga riyan si Cristine Reyes, na makikita nga sa Instagram niya ang kung ano-anong kabaliwan niya, para lang maibsan ang pagkainip sa loob ng bahay.

Kaloka nga na umabot si Cristine sa pagtratrabaho bilang tagapatay ng mga insekto.

“A kingdom of isolation, and it looks like I’m the Queen!” caption niya sa sunod-sunod na photo na may hawak siyang pamatay ng insekto, pero bongga dahil todo fashion pa rin, at naka-boots pa nga.

Kaya naman aliw na aliw ang mga kaibigan niya tulad nina Piolo Pascual, Yam Concepcion, at iba pa.

Well, ano kaya ang susunod na pagkakaabalahan ni Cristine? Abangan! (Dondon Sermino)