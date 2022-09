Cristine Rose 2nd sa Sweden

MULING nagbigay ng karangalan sa bansa si WIM Cristine Rose Mariano-Wagman matapos makopo ang runner-up honors sa Women’s Blitz Chess Championship na ginanap sa Elite Hotel Palace sa Stockholm, Sweden nitong weekend.

Ang 5-time National Open champion na si Mariano-Wagman ay nakakolekta ng 7.0 points mula six wins, two draws at one loss.

Naisubi naman ni GM Pia Cramling ang titulo na may 8.5 points mula eight wins at one draw habang tumapos si WFM Anna Cramling ng third na may 6.5 points mula six wins, one draw at two losses.

Si Mariano-Wagman na pambato ng Academic Chess Society UmeƄ chess club ay may pagkakataon sana na magkampeon subalit nag offer ng draw sa Round 4 kay eventual champion Cramling na tinanggap ng huli. (Elech Dawa)