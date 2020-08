Cristine maligaya na walang lalaki

NI:ALWIN IGNACIO

Ang ganda-ganda ni Cristine Reyes sa photo niyang posted sa Instagram,Twitter. Ang caption nito “isolation” at anong panama ng mga super model sa kanyang posing for posterity, huh! Panalo ang angas. Pangmalakasan ang arrive.

No make up look si Reyes and as expected, walang pores sa face. Ang kanyang mga braso, may dalawang makatawag pansin na tattoos. And what added oomph and sexiness sa larawan, ang kanyang white shirt, may pasilip ang kanyang tiyan na taman-tama ang hulma.

Marami na nga ang nanghihinyang sa mahusay niyang pagganap sa “Untrue” kasi nga dahil sa pandemya, parang ang major stakeholders pagdating sa pamimigay ng parangal, ang PMPC Star Awards for Movie, GAWAD URIAN, Eddys, pati na rin ang FAMAS at Luna, walang update kung may gabi ng parangal.

Reyes so deserves a nomination if not an acting trophy for giving gravitas and justice to her role of a demented woman seeking to avenge the death of a sibling sa kamay ng isang perverted na lalaki na by some twisted fate, naging asawa niya.

Ang pang-malakasan niyang caption sa larawan, “isolation,” alam natin na just like the rest of us, with this pandemic and all, hindi lang pakiwari, kundi pakiramdam mo talaga, you are marooned somewhere, not knowing what is happening sa ibang bahagi ng mundo.

And marami ang humahanga kay Cristine kasi nga, in her feeling of isolation, talagang pinapakita niya sa lahat na she has found the greatest love of all, ang pagmamahal mula sa sarili at pagmamahal galing sa kanyang unica hija. Hindi niya kailangan ang lalaki para maging maligaya. Buong-buo ang kanyang pagiging babae at pagkababae, kahit nag-iisa.

In her isolation, she blossoms and blooms. Talagang perfect example of an “I am woman, here me purr and roar!” Wagi ka Cristine Reyes!