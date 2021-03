Cristine, Diego kinamumuhiran ng mga K-drama fan

Kung babasahin ang mga comments ng followers ni Diego Loyzaga sa kanyang Instagram account ng mag-post siya ng trailer ng “Encounter,” ang Philippine adaptation ng Korean drama na pinagbidahan ng mga sikat na Korean actor/actress na sina Park Bo Gum at Song Hye Kyo, positibo halos.

Ang pamilya ni Diego, including his step-mom na si Sunshine Cruz ang mga unang nag-congratulate sa kanya. Gayundin ang mga kapatid at ang ina niya na si Teresa Loyzaga.

Kabaligtaran naman sa comment ng mga netizens sa ibang entertainment vlogs/sites.

Ang dami pa rin na hindi solve na silang dalawa ni Cristine Reyes ang magpo-portray ng roles nina PBG at SHK.

Nandiyan ang mga comments na,”Chaka. No for me. No chemical reaction between two leads.”

“Hahahahaha omg plangaks! Nakakaloka si park ba gang!”

“Newest heartthrob? Eh ilang taon na sa showbiz yan. Haha.”

“Hindi ko talaga mapapatawan na niremake nila to!”

Trailer pa lang naman ang nakikita ng mga netizens. Posibleng kapag pinanood na ang kabuuan ng adaptation, baka mag-iba na ang pananaw sa team-up nila ni Cristine Reyes at ma-convince nila ang manonood.

Besides, mahusay rin ang napiling director ng serye na si Direk Jeffrey Jeturian.

Sey mo Bea? Jake suportado si Anderson

Ang pag-eehersisyo o pagdyi-gym ang picture at post ni Gerald Anderson sa kanyang Instagram account, pero hindi maiiwasang isipin o i-interpret ng mga followers niya na patama o sagot na rin niya ang caption na nilagay niya rito.

Napakaraming namba-bash kay Gerald.

Hindi lang ngayon, parang tuwing may relasyon siyang nagtatapos, pero pinakatodo na siguro itong sa kanila ni Bea Alonzo na naging popular tuloy ang salitang “ghosting.”

Matagal-tagal din na nanahimik si Gerald, pero nang finally ay magsalita na ito, ang daming hate comments. Parang walang gustong maniwala o kumbaga sa paninda, walang gustong tumangkilik ng binebenta niya—which is, his side of the story.

Kahit naman kasi ilang celebrities, tila nagpapatama kay Gerald. Na para bang kasama sila sa triangle ng love story nina Gerald, Bea at Julia Barretto.

Isa sa matagal ng kaibigan ni Gerald ang actor na si Jake Cuenca na nag-reply ng pagsang-ayon o suporta rito sa comment niyang 100%.

Sa totoo lang, sa mga past controversies ni Gerald pagdating sa babae, tila pinili nitong manahimik na lang kahit na pinararatangan siyang chickboy o kung ano-ano, pero bukod-tanging sa pagkakataon lang na ito siya nagsalita. It’s his side of the story.

Hindi namin sinasabing mali ang mga naging pahayag ni Bea. Hindi rin naman namin sinasabing nasa tama o tama ang pagpasok ni Julia sa relasyon nila. Pero ang alam namin, isa si Gerald sa “misunderstood” na artista.

Ang pamilya, kaibigan at mga taong naging malapit kay Gerald ang puwedeng magpatunay na mabuti ang puso nito.

Somehow, naniniwala kaming hindi niya deserve ang lahat ng hate na ibinabato sa kanya.

Maxine excited nang sampalin si Sanya

Feeling ni Maxine Medina, pareho lang naman daw ang mga intrigahan sa beauty pageant at showbiz. Kung titingnan kasi siya ngayon, halatang enjoy na siyang talaga sa pagiging artista.

“Yung intriga, I think, it’s pretty much the same. Sa pageant, first time ko po yun. I’m not aware of yung controversy, yung media. Yung feeling ng all of a sudden, ang daming tanong sa ‘yo, even your family background, tinitingnan.

“Ngayon, naha-handle ko naman po siya ng maayos and I know naman na what to do and I know naman what to say. I’m very confident,” sey niya.

Handa na rin siya kung sakali man at siya ang bagong kakainisan ngayon sa telebisyon dahil simula sa Lunes, sa GMA Telebabad ay mapapanood na siya bilang kontrabida sa First Yaya. At totoong tagisan at tapatan daw talaga sila ni Sanya Lopez.

Dahil kontrabida nga siya, excited na siyang ilampaso, sampalin, saktan si Sanya.

“Yes po, opo, kami po talaga ni Sanya,” natawang sabi niya.