Ang bagbagis ay salitang Ilokano na ang ibig sabihin ay bituka. Kung iisipin, parang ang hirap kainin. Pero kapag natikman mo na, lalo na at nasawsaw ang crispy bagbagis sa maanghang na suka, baka hindi ka maaawat sa kakakain.

Kilala din ito sa pangalang chicharon bulaklak, crispy isaw at chicharon bituka. Malutong at malasa at perfect na kapartner ng paborito mong inumin.

Dapat lang na metikoloso ka sa paglilinis ng bituka bago ito lutuin. Paagusin ang tubig sa loob at labas ng bituka para maalis ang lahat ng laman nito. Pahiram ng buong asin sa kabuuan at hugasan ng 3 hanggang 4 na beses.

Ang pinakamasarap na crispy bagbagis o chicharong bulaklak na natikman ko ay sa Alyanne’s Restaurant sa corner ng P. Guevarra at Del Monte Avenue sa Quezon City. Sayang nga lang at dahil sa pandemya, nagsara pansamantala ang restaurant.

Pero kung katulad ko ikaw na nakaka-miss ng crispy bagbagis, puwede mo naman itong gawin sa bahay. Agahan mo lang sa palengke para abutan mo pa ang itinitindang bituka ng baboy.

Kailangan mo ng bituka ng baboy, mas mainam ang malaking bituka para sa crispy bagbagis. 5 kutsarang buong asin sa 2 lbs. ng bituka. 5 pirasong pinatuyong dahon ng laurel. 1 kutsarang buong paminta. Tubig para sa pagpapakuluan ng bituka at 3 tasa ng mantika.

Hugasang mabuti ang bituka ng baboy sa gripo ng 3 hanggang 4 na beses. Magpakulo ng tubig sa kaldero. Kapag kumukulo na, ilagay ang bituka ng baboy at pakuluan ng 15 minuto. Itapon ang pinagpakuluan. Maglagay muli ng bagong tubig sa kaldero. Pakuluan naman ang bituka ng 15 hanggang 20 minuto. Itapon ang pinagpakuluan.

Sa ikatlong pagkakataon, maglagay muli ng tubig sa kaldero at hayaang kumulo. Ilagay ang bituka. Lagyan ito ng 3 kutsarang buong asin, dahon ng laurel at buong paminta. Pakuluan sa mahina hanggang katamtamang apoy sa loob ng 1 oras. Tanggalin ang bituka at hayaang lumamig.

Maaaring hiwain ng maliliit ang bituka dahil ito ang kadalasang ginagawa sa crispy bagbagis. Ilagay ang natitirang asin sa paligid nito at pabayaan lang ng 5 minuto. Magpainit ng mantika sa malaking kawali. Iprito ang bituka kapag mainit na ang mantika. Hintaying maging crispy bago i-ahon.

Ready na ang crispy bagbagis na isasawsaw sa sukang maanghang!

