Credit sa pag-usbaw sa suhulan ug benipisyo sa mga sunadolo dili ihatag ni Trillanes – Lacson

Dili lang si Senador Antonio Trillanes IV ang angayang pasalamatan sa pagtaas sa sweldo ug benepisyo sa mga sundalo.

Giklaro ni Senador Panfilo Lacson nga gitabangan sa mga senador ang paghimo sa balaod kabahin niini.

Gipasabot ni Lacson ang AFP Modernization Law o Republic Act 10349 nga giingon ni Trillanes nga siya’y naghimo niini.

Gipasabot ni Lacson, nga siya ang nag-sponsor o midepensa niini sa sa plenary debates ug sila ni Senador Gregorio Honasan ang mipahigayon sa mga public hearing mahitungod niini.

Gitumbok usab ang Joint Resolution No. 1 nga gipatuman niining Enero kabahin sa pagtaas sa suhulan sa mga miyembro sa military ug uniformed personnel.

Nag-uban silang Lacson Honasan, Sen. Koko Pimentel ug Sen. Cynthia VIllar nga mihimo sa maong balaod.

Gihimo ni Lacson ang pagklaro tungod sa gibutyag ni Trillanes nga siya’y mihimo sa balaod para sa kapulisan ug mga sundalo. Isip tubag niya sa pasangil ni Presidente Duterte nga wala kini nahimong balaod.

“More than who authored the bills, the members of the AFP can best show their appreciation by serving the country and the Filipino people,” matud ni Lacson.