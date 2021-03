Creator ng Good Shepherd ube pumanaw na

Inanunsyo ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) ang pagpanaw ni Sr. Fidelis Atienza na siyang utak sa likod ng tanyag na ube jam ng Religious of the Good Shepherd (RGS) Community.

Yumao umano ang madre sa Quezon City sa edad na 102. Hindi tinukoy ang sanhi ng pagpanaw.

“She was the original mastermind behind the ube jam, enabling the congregation to send thousands of youths to school,” ayon sa RGS.

Nilunsad ni Atienza ang jam noong 1976, pero bago pa iyon ay sinimulan niya ang Marian Bakery noong 1960s.

Isasagawa nang pribado ang lamay at iba pang serbisyo kay Atienza. (Riley Cea)