CREATE, hindi tanggal ng jobs at negosyo

Unti-unting nalalagas ang mga negosyong dati’y masisigla at puno ng magandang kinabukasan.

Mga malalaking kumpanya, na marami sa atin ang nag-ambisyong doon mag trabaho, ngayon ay naghihingalo, kung hindi pa man nagsasara.

Mga dambuhalang airline companies sa buong mundo, kasama ang sariling ating PAL at Cebu Pacific – lahat ngayo’y humihingi ng tulong sa pamahalaan upang mapaglabanan ang epektong ginawa sa kanilang negosyo ng COVID-19.

Hindi na “jolly” ang Jollibee dahil sa multi-milyong dolyar na pagkalugi. Nagsabi din ito na 255 Jollibee stores sa buong mundo ang isasara nila upang maampat ang patuloy na pagdurugo ng negosyo dulot ng pandemya.

Maging ang mga pribadong eskwelahan at ospital natin ay hindi nakaligtas sa bagsik ng pandemya. Humigit kumulang sa 800 private schools sa bansa ang nagsuspinde ng operasyon upang matigil ang pagkalugi at maraming ospital, laboratoryo at klinika ang nagsara.

Narinig rin natin ang istorya ng mga empleyado na dating nakapag-uuwi ng P16,000 sweldo, subalit dahil sa pandemya, nabawasan ang oras nila sa trabaho kaya’t naging P8,000 na lamang ang takehome pay.

Maraming ganitong kwento sa construction, restaurant, factories, opisina, sales, services at iba pang industriya na nabawasan ang inuuwing sahod.

Hindi ko alam kung itinuturing nilang swerte ang mga sarili nila dahil hindi pa sila tuluyang nawalan ng trabaho. Subalit kung ganyan kalaki ang nabawas sa iyong sahod, hindi kaya paluwal pa sila sa laki ng pamasahe at baon, lalo pa’t hindi pa 100% na naibabalik ang pampublikong transportasyon?

Ilan lamang ang mga iyan sa malungkot na katotohanang nangyari at patuloy na nangyayari sa mga kababayan natin. Lahat sila ay nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan.

Kami naman sa Senado, patuloy ang pagbalangkas ng mga panukalang batas na makatutulong upang maibangon ang ekonomiya at mga Pilipino.

Matapos maipasa ang Bayanihan 1 & 2 upang makatugon ang pamahalaan sa krisis ng pandemya, isinusulong naman ngayon ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) bill ng administrasyong Duterte. Mainit ang talakayan ng mga senador at ni Ways and Means chair Pia Cayetano dahil kailangan nating masiguro na tunay itong makalilikha ng trabaho at oportunidad sa negosyo, at hindi kabaliktaran ang magiging resulta.

Partikular na isyu ang pagtanggal sa mga insentibong dati nang ibinigay ng pamahalaan sa mga kumpanya upang engganyuhin silang magtayo ng negosyo sa economic zones.

Lumipas ang maraming taon, lumago ang negosyo at libo-libong Pilipino ang nabigyan ng trabaho, subalit nais baguhin ngayon ang dating patakaran at bawiin ang mga naunang ibinigay na insentibo sa kanila.

Kung hindi magkasundo sa isyu, may posibilidad na umalis ang mga negosyo sa bansa. Kung mangyari iyan, paano na ang mga kababayan nating mawawalan ng trabaho?

Ganon din sa mga pribadong ospital at paaralan. Sa ngayon ay binubuwisan sila ng 10%. Okay lang iyon kung normal ang panahon. Subalit ngayong pandemya na marami sa kanila ang tumigil ng operasyon, baka naman pwedeng suspindihin pansamantala ang pagkalap ng buwis sa kanila, hanggang bumalik na sa normal ang operasyon nila.

Hayaan lang natin silang makahinga at makabangon sa pagkakadapa. Makatutulong din ang ibibigay na tax break sa kanila upang ma-upgrade ang kanilang pasilidad at mga kagamitan.

Lumitaw din nitong pandemya ang kakulangan natin sa mga medical equipment at gamot. Mapapabilis ang pagpuno sa kakulangan kung papayag ang pamahalaan na huwag muna maningil ng buwis sa importasyon ng mga medical equipment at gamot.

Maraming magagandang ideya at panukala ang inyong mga mambabatas na pawang nakadirekta upang pagaanin ang hirap na dulot ng pandemya at solusyunan ang mga nakita nating kakulangan.

Sana nga lamang ay makita ng kinauukulan ang mabubuting idudulot ng ating mga panukala.