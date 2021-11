Creamline setter Morado patali na

NAKIPAG-ISANG DIBDIB na nitong Huwebes si Creamline Cool Smashers setter Jia Morado sa kanyang kasintahan na si Miguel de Guzman.

Isang larawan ang ipinost ni Morado sa Instagram kung saan ibinida ng sikat na balibolista ang kanyang wedding ring kapiling ang kanyang mister.

“I can say, with 100% certainty, that I just married my soulmate. #JiaGuel1111,” caption ni Morado.

Magugunita noong Oktubre 2020, inanunsiyo ng former Ateneo Lady Eagle at multi-awarded setter ang kanyang engagement kay de Guzman.

Huling umaksiyon si Morado nitong 2021 Premier Volleyball League Open Conference kung saan tumapos bilang runner-up ang Cool Smashers. (Janiel Abby Toralba)