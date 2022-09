Creamline ‘Pinas susungkitin tanso

PUPUNTIRYAHIN ng Creamline Cool Smashers-Philippine national team ang ikatlong puwesto na paniguradong pagbibidahan ni Diana Mae “Tots” Carlos sa pakikipagharap sa huling laro kontra Indonesia ngayong araw kasunod ng pagkalugmok sa straight set laban sa Vietnam 12-25, 16-25, 16-25 kahapon sa 2nd ASEAN Grand Prix Women’s Volleyball Invitation sa Chartchai Hall sa Nakhon Ratchasima, Thailand.

Nahirapang magpasiklab ang grupo ng back-to-back Premier Volleyball League (PVL) champions na makakita ng malinaw na atake upang malubog sa 0-2 kartada matapos walisin rin ng host Thailand nitong Biyernes ng gabi.

Nabigong mailusot ng Creamline-Philippine squad ang opensiba sa naglalakihang 31st Southeast Asian Games runner-up Vietnam na nakuha ang ikalawang sunod na panalo nang ilubog rin ang Indonesia.

Bumida para sa national team si dating University of the Philippines Lady Maroons at two-time PVL conference MVP Tots sa 11 kills, kabilang ang walong puntos sa third set, habang nagtapos sa 7 puntos si Celine Domingo kabilang ang dalawang service aces.

Si 2019 PVL Open Conference MVP Jessica Margarett “Jema” Galanza ay may 7 kills, habang may 5 puntos si Rose Vargas.

Patuloy sa pangunguna sa atake ng Vietnamese spikers ang beteranong si Tran Thi Thanh Thuy “T4” na may 13 points.

Posibleng masungkit ng Creamline-Philippines ang ikatlong bronze medal kasunod ng back-to-back bronze medals noong 2019 edisyon na ginanap sa Thailand at Sta. Rosa, Laguna sa first at second leg, ayon sa pagkakasunod. (Gerard Arce)