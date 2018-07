CPR training ipasok sa curriculum

HINIKAYAT ni Senador Sonny Angara ang lahat ng pribado at pampublikong paaralan na isama sa kanilang curriculum ang cardiopulmonary resuscitation (CPR) training.

Sa proposed Republic Act 10871, o “Samboy Lim Law”, iginiit ni Angara na dapat sana­yin ang lahat ng Kabataang Pinoy na ma­ging tagaligtas ng buhay.

“Everyone can be a lifesaver, including our youth. All it takes is training, and the schools are the best venue to equip students with the lifesaving skills,” saad ni Angara.

Kasabay nito ay pinapurihan ni Angara ang Department of Health (DOH) sa pa­ngunguna sa mga mass demonstration para sa hands-only CPR sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month.

Layon ng DOH na sanayin ang mga local go­vernment unit sa hands-only CPR para magamit sa panahon ng kalamidad.