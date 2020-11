Noong isang linggo ay nabanggit ko na paguusapan natin ang CPR. Ang CPR o cardiopulmonary resuscitation ay isang pamamaraan na makakapagligtas ng buhay, kung sakaling tumigil ang puso ng isang tao. Mas tumataas ang chance ng tao na mabuhay kaysa sa walang nagawa. Kahit papaano, naitutuloy nito ang daloy ng dugo sa mahahalagang organs ng katawan hanggang may dumating na ambulansya o medical personnel na makakatulong o madala sa pinakamalapit na ospital. Isa din ito sa kritikal na mga steps ng “chain of survival”.

Kung may makitang biktima na mukhang inatake sa puso, ang mga sumusunod ay mahalaga. Ang 1) pagkilala kung nagkaroon ng cardiac arrest ang isang tao, at pagpaandar ng tinatawag na response system. Sa madaling salita, humingi ng saklolo. Maaaring sumigaw at humingi ng tulong sa mga taong malapit sa lugar o di kaya gamitin ang cellphone at mag dial ng emergency number, at dito sabihin ang sitwasyon. 2) maagang CPR 3) Mabilis na defibrillation 4) basic at advanced na emergency medical services, at 5) advanced life support at post cardiac care o pagdala sa ospital. Ang huling tatlo ay nangangailangan ng mga propesyonal, ngunit ang unang dalawa ay maaaring magawa ng maski sinuman. Kung may makita na nangangailangan ng tulong agad maitatawag pansin sa ibang tao, ngunit alalahanin natin muna ang pansariling kapakanan at safety. Hindi dapat agad agad sumusulong sa nangangailangan hangga’t hindi nasuri ang paligid bago ito puntahan.

Kung mapuntahan na ang biktima, subukan kausapin kung makakasagot ito. Makakapa sa may leeg sa ilalim ng panga kung may pulso ito. Pwedeng rin tingnan ang dibdib kung ito ay umaangat na nagpapatunay na humihinga pa. Kung hindi sumagot at walang makitang response, humingi na ng saklolo. Maaari na din magumpisa ng CPR. Nais nating linawin na kung aksidente o hindi alam ang sitwasyon, hindi dapat galawin ang biktima basta basta. Ngunit kung makita na may inatake, maaari itong tulungan.

Ang CPR ay may pitong steps. 1)ihiga ang biktima sa kanyang likuran at iposisyon ang mag kamay sa kaliwang dibdib, 2) i-interlock ang mga daliri at ituwid ang mga siko, 3) gumawa ng chest compressions na tama lang ang diin, hindi magaan at hindi din mabigat, mga 2inches ang lalim, at bumilang ng 30, 4) itingala ang leeg ng bumuka ang airway o daanan ng hangin, 5) magbuga ng hangin sa bibig, 6) tingnan kung aangat ang dibdib nito, at 7) ulitin ang chest compressions, hanggang sa dumating ang mga sasaklolo.

Hindi madali gumawa ng CPR ngunit malaking bagay kung matutunan ito. Maaaring magtanong sa mga health centers, clinics, hospitals, o sa red cross tungkol sa mga seminar ng basic life support. Hindi natin alam, baka mga mahal natin sa buhay ang mangailangan nito.

Hanggang sa susunod! Keep healthy! Stay safe!

