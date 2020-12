CPP walang naitulong sa mga Pinoy – Lorenzana

Minaliit ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang anibersaryo ng Communist Party of the Philippines (CPP) ngayong araw.

Sabi ni Lorenzana, mahigit limang dekada na ang CPP na itinatag ni Jose Ma. Sison subalit wala naman aniyang naitulong ito sa mga ordinaryong Pilipino.

“They continue to champion a discredited and bankrupt ideology that has long been eschewed by former communist countries,” dagdag nito.

Subalit hindi pa naman aniya huli ang lahat dahil puwede pang abandonahin ng CPP at ng New People’s Army (NPA) ang armadong pakikibaka dahil hindi sila magtatagumpay na mahikayat ang mamamayang Pilipino sa kanilang mga propaganda at salita.

Una nang inanunsyo ng CPP na magsasagawa sila ng “simple but joyous”na mga aktibidad kaugnay ng ika-52 anibersaryo nito. (Kiko Cueto)