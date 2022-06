CPP-NPA nasa likod ng `Bungkalan’ sa Tinang, Tarlac

PINANGUNAHAN at inudyukan ng Communist Party of the Philippines, New People’s Army, National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) ang mga kaguluhang nangyari sa Hacienda Tinang sa may Concepcion Tarlac nitong nagdaang linggo.

Ito ang ibinunyag ng dalawang dating miyembro ng CPP-NPA-NDF sa ‘virtual’ na balitaan ng National Task Force to End Local Communists Armed Conflict (NTF-ELCAC) kahapon.

Sinabi ni Christopher Garcia dating alias “Ka Warly” ng komunistang-teroristang grupo na ngayon ay board member na ng Sambayanang Gitnang Luzon na Ang terminong “Bungkalan” ay kilos kampanya ng CPP-NPA-NDF sa mga pinag-aagawang lupain gaya ng nangyari sa Hacienda Luisita.

“Ito ay pagpapalawak din ng baseng-masa (mass-based) at balikan ang mga lugar na dati nilang hawak. Alam namin yun dahil naranasan namin yan,” paliwanag ni Garcia, na ang tinutukoy ay muling pagpapalakas ng pwersa ng mga komunistang-terorista upang agawin ang pamahalaan.

Aniya ang insidente sa Hacienda Tinang ay unang hakbang lamang upang idiskaril ang panunumpa sa tungkulin ng bagong Administrasyong ng Pangulong Bong Bong Marcos.

“Ayaw nilang maupo si BBM,” ang sabi naman ni Ka Pong Sibayan, babaeng miyembro dati ng CPP-NPA-NDF.

Sinabi ni Sibayan, ang ‘bungkalan’ ay para din maka-recruit ng mga kabataan at makahingi ng pondo sa mga banyagang bansa.

“Negosyo nila (CPP-NPA-NDF) yan. Binubulsa naman ng mga lider ang nakokolektang pondo at di napupunta sa mga magsasaka,” paliwanag ni Sibayan.