COVID wave sa mga ber month binabala

Hindi inirerekomenda ng OCTA Research na magtaas ng alert level sa bansa kahit tumataas ang kaso ng COVID-19.

Sinabi sa Laging Handa public briefing ni OCTA Research fellow Dr. Guido David na mababa naman ang mga naa-admit sa mga ospital dahil sa mga nakatanggap na ng COVID vaccine pero dapat magtuloy-tuloy ito.

“Hindi natin nire-recommend na magtaas ng alert level kasi mababa naman ‘yong hospital utilization. Ito nga ‘yong dahilan kung bakit tayo nag-embark on a vaccination and booster drive para hindi tumaas ‘yong hospital utilization natin at para manatiling bukas ‘yong ating ekonomiya at businesses,” ani David.

Mahalaga aniyang sumunod sa health protocols ang publiko para hindi na abutin ng Pasko ang nararanasang COVID wave ngayon sa bansa.

“Para hindi na tumagal itong wave na ito, sana naman hindi na umabot sa mga “ber month” pero mukhang aabot siya. Pero sana hindi umabot ng Pasko. Kailangan sumunod sa health protocols, mag-mask, social distancing tutal ito naman ‘yong protocols at ‘yong pagpapa-booster,” dagdag ni David.

Malaki ang magagawa ng bakuna para mala¬banan ang COVID virus kaya mahalagang tumugon sa panawagan ng gobyerno at ni Pa¬ngulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. para makasiguro ng kaligtasan ang publiko.

“Humihina na ‘yong immunity natin, last year pa ‘yong karamihang na-vaccinate baka bumababa na ‘yong level of antibodies nila kaya napo-prolong ‘yong wave, mas mara¬ming nahawa. Pero kung magpa-booster tayo, lalakas ‘yong immunity natin at baka mapigilan natin itong wave na ito at hindi na siya ma-prolong,” wika ni David. (Aileen Taliping)