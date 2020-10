COVID survivor: Pambato nina Heart, Chiz atras sa Miss Universe PH

Tuluyan na ngang sumuko si Miss Sorsogon Maria Isabela Galeria sa Miss Universe Philippines 2020. Na kahit sabi-sabing ligtas na siya sa coronavirus, pakiramdam niya ay hindi pa rin kakayanin ng katawan niya ang matinding kumpetisyon.

Agad nga siyang humingi ng paumanhin kina Gov. Chiz Escudero, Heart Evangelista, mga organizer, mga supporter, at sa mga taga-Sorsogon mismo.

“To Gov. Chiz and Miss Heart, who saw my potential & gave me full support on this journey, Salamatunon tabi. Kamo po an nagpakusog san ako buot. I love you @iamhearte.

“Sa mga Sorsoganon, na wara sawa na nagsuporta, Salamatunon tabi sa gabos. Kamo an ako kusog. Yadi kamo pirme sa ako puso♥️

Marhay na Adlaw tabi sa indo gabos,” sabi niya.

Anyway, sumabak nga si Isabela sa 14-day quarantine. At noong October 11 ay dineklara na nga ng DOH na COVID Survivors sila ng kanyang ama.

Pero dahil ramdam niya na hindi pa siya malakas, kaya tuluyan na niyang nilisan ang nasabing beauty pageant.

“I believe now is not the right time to join the pageant. I still feel tired, and I don’t think my body will allow me to participate in the activities of Miss Universe Philippines.

“This is your Miss Universe Philippines SORSOGON 2020, Maria Isabela Galeria,” saad pa niya.

***

Nadine sobrang wild, inilantad ang ‘bulaklak’

Fan boy na fan boy ang dating ni James Reid kay Nadine Lustre. O puwedeng sabihin na bossing na bossing siya kay Nadine.

Ngayon ngang may bagong ‘kanta’ si Nadine, si James nga ang unang-unang nag-promote nito sa mga fan.

“Ascension is starting. ‘Wildest Dreams’ single out now,” sabi ni James.

Well, ang Careless Music nga ang prodyuser ng single ni Nadine, at siyempre nga ay involved si James sa production na ‘yan. Kumbaga, ang tagumpay ni Nadine ay tagumpay ng James at ng kumpaniya.

Makikita nga sa mga photo na ni-release nina James at Nadine ang pagka-wild ng dalaga. Basang-basa siya sa mga larawan at lantad na lantad ang bulaklak.

Para ngang isang dyosa si Nadine na nakahiga sa tubig at pinaliliguan ng mga bulaklak. Bonggang-bongga nga ang konsepto nila. Na sa totoo lang naman, kahit naman noon ay kakaiba talaga ang takbo ng isip ni Nadine pagdating sa pagpi-present ng kanyang sarili.

Di ba nga, palaging trending si Nadine kapag lumalabas siya sa mga event, dahil sa pasabog na look niya.

Well, bet na bet ng mga fan nina Nadine at James ang ‘Wildest Dreams’ na sabi nga nila ay parang nasa heaven sila habang nakikinig, dahil mala-anghel nga raw ang boses ni Nadine.

Kaya ang sigaw nilang lahat, ‘The Queen Is Back.’