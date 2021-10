COVID sumirit sa Singapore

Pinalawig pa ng Singapore ang mga paghihigpit na ipinatupad nito noong nakaraang buwan laban sa mga mass gathering dahil sa pagtaas ng bilang ng mga tinamaan ng COVID-19.

Base sa ulat, nakapagtala ang Singapore ng pinakamataas na kaso ng COVID noong Martes na umabot sa mahigit 3,000.

“At the current situation, we face considerable risk of the healthcare system being overwhelmed,” pahayag ni Lawrence Wong, co-chairman ng Singapore task force laban sa COVID.

Subalit karamihan naman umano ng mga kaso ng COVID sa Singapore ay mild o asymptomatic at nananatili lamang sa kanilang tahanan. Habang nasa ospital naman ang mga pasyenteng maselan ang kondisyon dahil sa coronavirus.