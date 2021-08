COVID sumipa na sa 22K! Tataas pa pero ‘di lagpas ng 30K

Muling nakapagtala ang Department of Health (DOH) ng record high na 22,366 bagong kaso ng COVID-19 kahapon sa bansa, nalagpasan ang unang pagtataya na aabot ng 20,000 ang daily case.

Ayon sa case bulletin no. 534 umaabot na sa 1,976,202 ang total COVID-19 cases sa Pilipinas hanggang nitong Agosto 30, 2021.

Sa naturang total cases, 7.5% pa o 148,594 ang aktibong kaso o nagpapagaling at maaari pang makahawa.

Sa aktibong kaso naman, 95.7% ang mild cases, 1.7% ang asymptomatic, 1.1% ang severe, 0.97% ang moderate, at 0.6% ang kritikal.

Nabatid na may 16,864 ang bagong gumaling mula sa karamdaman kaya’t umaabot ngayon ang total COVID-19 recoveries sa bansa sa 1,794,278 o 90.8% ng total cases. Habang mayroon pang 222 mga pasyenteng binawian ng buhay dahil sa karamdaman.

Umaabot na ngayon sa 33,330 ang total COVID-19 deaths sa bansa o 1.69% ng total cases.

May 187 duplicates ang inalis ng DOH mula sa total case count, kabilang dito ang 174 recoveries at isang death habang may 105 kaso na unang tinukoy bilang recoveries ang kalaunan ay natuklasang pumanaw na pala matapos ang pinal na balidasyon.

Naunang sinabi ni Dr. Guido David ng OCTA Research sa Laging Handa press briefing na hindi malayong aabot ng 20,000 kada araw ang COVID case dahil sa bagsik ng Delta variant na umaatake ngayon sa bansa.

“Since we reached 19,000 cases a day, it could increase to more than 20,000 new COVID cases per day, given that our reproduction number is still greater than 1,” ani David.

Pero sinabi ng OCTA fellow na hindi pa nila nakikitang aakyat ang bilang ng mga kaso sa 30,000. (Juliet de Loza-Cudia/Aileen Taliping)