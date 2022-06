COVID sumipa dahil sa bagong variant – OCTA

Pinayuhan ng OCTA Research ang publiko na panatilihin ang pag-iingat dahil sa bahagyang pagtaas ng COVID sa bansa bunsod ng mga bagong lumutang na subvariants ng COVID-19.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni OCTA Research fellow Dr. Guido David na tumaas ang arawang kaso mula sa 79 at ngayon ay nasa 90 na ang tinatamaan ng COVID-19 kada araw.

Nakapagtala aniya sila ng pinakamababang kaso ng 63 tatlong linggo na ang nakaraan at ngayon ay nasa 90 na ang ibig sabihin ay may bahagyang pagtaas ng mga kaso.

“Iyong pinakamababa natin was about three weeks na nag-a-average tayo ng mga 63 cases per day. So, unti-unting tumataas iyong cases, from 63 na pinakamababa, ngayon ay nasa 90 cases per day. Hindi pa naman iyon mataas pero nandiyan iyong may slight concern na iyon nga, bahagyang tumataas kada linggo ang mga bilang ng kaso sa Metro Manila. So, magandang nag-iingat na tayo bago pa man magkaroon ng pagtaas. Hindi pa naman natin masasabing tataas talaga ito pero mas mabuti nang may pag-iingat tayo sa ngayon,” ani David.

Sinabi ni David na isa pa sa factor na tinitingnan nila ay ang subvariants ng COVID 19 na nakapasok na sa bansa kaya nagkakaroon ng bahagyang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

“So, may factor din talaga iyong nagiging kampante ang mga kababayan natin; may factor din iyong waning immunity; at may factor din iyong nakapasok na nga iyong mga subvariant na tinutukoy natin, itong Omicron BA.4, BA.5, may na-detect na dito na originally galing South Africa at saka iyong BA.2.12.1 na galing sa US,” dagdag ni David.

Wala naman aniyang dapat na ikaalarma sa ngayon dahil nasa low risk pa rin ang Metro Manila pero maaaring mapigilan ang posible pang pagtaas ng mga kaso kung magpabakuna at magpa-booster laban sa COVID-19. (Aileen Taliping)