COVID sisirit sa bawas distancing

Sang-ayon si Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año sa pangamba ng mga health expert na posibleng magsimula uli tumaas ang mga kaso ng COVID-19 infection sa bansa dahil sa pagbabawas ng physical distancing sa mga pampublikong sasakyan.

Inihayag ito ng kalihim kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ginanap na ulat sa bayan Lunes ng gabi kung saan isa sa pinag-usapan ang bawas distancing sa mass transport.

Nangangamba si Año na baka bumalik umano tayo sa enhanced community quarantine (ECQ) kapag sumirit uli ang mga kaso ng COVID dahil sa pagbabawas ng physical distancing.

Sabi nito, mas makabubuti kung pakinggan ang sinasabi ng mga health expert kaysa pagbasehan lamang ang mga pag-aaral at espekulasyon.

“Sumasang-ayon ako doon sa ating mga health workers, health sectors na ito ay magsisimula na naman ng spike at parang roller coaster na babalik na naman tayo sa pinagmulan natin. Magiging ECQ na naman or sana po talaga ito ay masusing pag-aaralan at science-based. Talagang kailangan makinig tayo sa experts kasi wala pa naman talagang science na sinasabi na ‘pag nag-violate ka sa less than one meter kung ano ang mangyayari. Puro mga studies tapos speculations pero hindi po siya science-based,” paliwanag ni Año.

Giit ni Año, “nagmi-mitigate” lamang ang pagsusuot ng face mask at shield sa mga pampublikong sasakyan subalit importante pa rin aniya talaga ang physical distancing.

“Iyong doon sa proposal na 0.75 pagkatapos gagawin pang 0.50 tapos gagawin pang 0.3, medyo delikado na po ‘yon,” sabi pa ng kalihim.

Kaya para wala umanong madisgrasya pa ay makabubuting pakinggan sa pulong ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang mga sinasabi ng health sector.

“Mahirap po kasi nag-iingat po tayo sa panahon na ito tapos magsisisi uli tayo dahil maraming madidisgrasya na naman dahil sa pag-violate ng one meter distancing na sinusunod po natin itong minimum na ‘to sa lahat po — sa opisina, sa mall, sa bahay pero pagdating po sa sasakyan, biglang nawala na po ‘yung one meter,” paliwanag pa ni Año.

Binigyang-diin pa nito na kailangan maging `consistent’ para sa kaligtasan ng lahat.

Matatandaang dalawang beses nang nagpositibo si Año sa COVID-19 subalit nakarekober din ito. (Aileen Taliping/Mia Billones)