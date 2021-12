COVID sirit uli, Omicron kumakalat na

NAGPAHAYAG ng pangamba ang isang health expert sa nag-uumpisa ang pagkalat ng Omicron variant sa bansa dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Sinabi ito ni Dr. Rontgene Solante, hepe ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Unit matapos sumampa sa 889 ang bagong kaso ng COVID-19 kamakalawa.

Kahapon batay sa DOH case bulletin #656, umabot na sa 1,623 ang bagong kaso ng COVID-19 batay sa update ng Department of Health (DOH). Sumampa na rin sa 2,841,260 ang kabuuang bilang ng COVID-19 sa Pilipinas.

Ayon naman kay Solante, mas mabilis makahawa ang Omicron variant kaya hindi malayo ang posibilidad na nag-uumpisa na ang hawaan sa bansa sa variant na ito. “If you put in an Omicron variant which is more transmissible, twice as that of Delta, these are signs that maybe we have the Omicron variant,” aniya.

Kung magkakaroon aniya pa ng mabilis na pagtaas ng mga kaso sa mga susunod na araw, makikita natin na hawahan na ito ng highly transmissible variant. “If there will be a rapid increase in the next few days, most likely we are dealing with a highly transmissible variant and that is the Omicron,” ayon pa kay Solante.

Nagbabala rin si Solante na mi­yembro rin ng government Vaccine Expert Panel, na kahit na ang isang bakunadong indibidwal ay puwedeng magpositibo sa Omicron variant bagama’t maraming pag-aaral na mild lamang ang kaso. (Juliet de Loza-Cudia)