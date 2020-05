COVID second wave ‘di na kakayanin ng ‘Pinas

Hilahod na ang Pilipinas kung magkakaroon ng panibagong bugso ng coronavirus infection kaya nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pilipino na sumunod sa quarantine protocol.

Sa pre-recorded public address nitong Martes, hinikayat ni Pangulong Duterte ang publiko na palaging magsuot ng face mask at panatilihin ang social distancing upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus.

“We cannot afford a second or third wave na mangyari. Ito ‘yung mabagong mahawa na naman at rarami na naman dahil nga sa mayroon tayong rules na hindi sinunod,” ayon sa Pangulo.

“Do not go out of your house without a mask. That is a must. Must comply… Kung wala kang mask you endanger — ipapasubo mo ‘yung kaharap mo. Hindi ikaw. Kung gusto mong mamatay okay lang pero ‘yung kaharap mo at hindi pa niya panahon tapos mamatay lang sa ka — just because you do not want to comply. “dagdag pa niya.

Sinabi pa ng Pangulo na ang social distancing ang magiging new normal habang hindi pa natutuklasan ang bakuna kontra COVID-19.

“Then the social distancing. Ito ‘yung new life until such time na meron ng vaccine. Mayroong mga medisina but not vaccine. So ganoon ‘yon. Sundin lang ninyo ‘yan importante masyado. Whether you are really allowed to go out or not,” dagdag pa niya.

Sa huling tala ng DOH nitong Martes, Mayo 12, pumalo na sa 11,350 ang tinamaan ng coronavirus, kung saan 751 dito ang namatay at 2,106 naman ang gumaling. (Prince Golez)