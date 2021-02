COVID protocol tuloy kahit may bakuna – Nograles

Hindi basta na lamang luluwagan ng gobyerno ang mga pinatutupad na protocol laban sa pagkalat ng COVID-19 kahit dumating na ang mga bakuna at maturukan nito ang mga mamamayan, ayon kay Cabinet Secretary Karlo Nograles.

Saka lamang aniya gagawin ang pagluluwag sa mga quarantine protocol kapag bumaba na ang bilang ng mga dinapuan ng COVID-19 sa bansa.

“Bakit ba tayo nasa GCQ at MGCQ? Dahil sa number of cases, dahil sa growth rate at rate ng virus, dahil sa ating hospital facilities kumbaga `yong occupancy at healthcare capacities. So, `yon ang naging factor. Paano ba bababa ang isang lugar from GCQ to MGC? `Yan `pag medyo maayos na at bumaba ang mga rates na `yan,” ayon kay Nograles.

“Kung magkakaroon ng massive rollout ng vaccination, bababa po yung cases of infection… Ang effect of the vaccination rollout inaasahan ng lahat ng mga bansa sa buong mundo, unti-unting makikita natin na bumababa ang kaso kasi nagkakaroon ng herd immunity with communities,” dagdag pa ng kalihim.

Inaasahan ang pagdating ng mga bakuna laban sa COVID-19 ngayong kalagitnaan ng Pebrero mula sa Pfizer-BioNTech. (Prince Golez)