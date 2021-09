COVID positive `wag pabotohin sa 2022 – DOH

Mariing kinontra ng Department of Health (DOH) ang panukala ng Commission on Elections (Comelec) na maglagay ng mga isolation polling area para sa mga botante na positibo sa COVID-19.

Sa isang online briefing, pinayuhan ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire ang Comelec na makabubuting maghanap ng ibang digital option para makaboto maging ang mga COVID- patient sa halalan sa 2022.

“Dapat may alternative tayo for those who are COVID positive para sa botohan na ito. Alam po natin ang isang positibong tao kapag lumabas ng kanilang kuwarto o ng kanilang lugar ay maaaring makahawa ng ibang tao,” babala ni Vergeire.

Kapag pinayagan aniya na makaboto ang isang COVID patient ay posibleng magkaroon ng hawaan ng virus sa eleksyon.

“Sana Comelec will have an alternative way of having this elections for those COVID-positive patients. Baka puwede naman pong virtual na lang, digital, through SMS, kung makakagawa po tayo ng ganitong proseso,” mungkahi ni Vergeire.(Prince Golez)