COVID positive staff inaksyunan agad! GMA kumontra sa reklamo ng mga talent

Pinabulaanan ng GMA-7 management ang paratang ng Talents Association of GMA Network (TAG) na naging mabagal umano ang responde ng istasyon nang may isang staff ang nagpositibo sa COVID-19.

Ayon sa nilabas na pahayag ng Kapuso network nitong Sabado, kaagad umano silang nagsagawa ng contact tracing para mahanap ang mga nakasalamuha ng COVID carrier, at nilagay sa quarantine kung saan bayad pa rin ang kanilang sweldo.

Bukod pa dito, saad ng GMA na isasalang din sa rapid testing ang mga staff na may close contact sa COVID patient, at sinisigurong na-disinfect ang work area araw-araw para maiwasan ang virus.

Sinagot din ng GMA ang reklamo ng TAG na hindi umano nagsasagawa ng libreng testing para sa mga empleyado ang network, saad ng management na mayroon silang libreng rapid testing para sa mga field personnel at handa rin umanong bayaran ang confirmatory test para sa mga magpopositibo dito.

“Even if not required by government,GMA has conducted free rapid testing for field personnel and committed to shoulder the const of the confirmatory RT-PCR test of anyone who tested positive due to exposure in their line of work,” saad ng management ng network.

Saad pa ng media company, nagbibigay sila ng libreng face mask sa kanilang mga news worker, at nakakalat din ang mga alcohol dispenser at foot bath sa ilang area, gayundin ang pagpayag sa work from home setup.

Giniit din ng network na nasusunod ang pagbibigay nila ng hazard pay na nakabase sa collective bargaining agreement, na matatandaang paratang ng TAG na inalis umano ang hazard pay sa mga empleyado ng GMA.

Nitong Biyernes ay nagreklamo ang TAG hingil sa umano’y kakulangan ng GMA matapos mag-positive ang isang newsroom staff. Ayon sa TAG, karamihan ay hindi pa nakakapagpa-rapid test dahil ayaw umanong akuin ng GMA at ng healthcare provider ang bayad para dito.