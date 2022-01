COVID peak naabot na! Metro Manila kasado sa alert level 2

Nakahanda na ang Metro Manila para bumalik sa alert level 2 sa Pebrero.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briefing ni Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque III batay sa sitwasyon sa National Capital Region (NCR) kung saan bumababa na ang hawaan ng COVID at nasa low risk level na rin ang bed utilization rate at intensive care units.

Pero sinabi ng kalihim na hindi niya masabi kung kailan maibaba sa alert level 2 ang NCR dahil kailangang malaman muna kung gaano kababa ang ibabagsak ng COVID case.

“Oo handa naman ang Metro Manila. Unang-una, maganda naman ang ating vaccine coverage. So maganda ang tiwala o confidence na maaayos natin iyong pagsunod sa minimum public health standards, napakahalaga,” ani Duque.

Nakamit na aniya ang mataas na vaccine coverage sa Metro Manila at mayroong disiplinadong pagtalima ang mga tao sa minimum public health standards.

Sinabi ni Duque na sa sandaling maabot ang batayan para magbaba ng alert level ay ilalarga ng Inter-Agency Task Force ang alert level 2 sa Metro Manila.

“Hopefully, lahat ng ginagawa natin ay nagiging epektibo at sana maging tagumpay para talagang maibaba natin to a really double digit — three or double digit ang cases sa NCR para matibay ang batayan for deescalating to alert level 2. Dapat objective tayo,” dagdag ni Duque.

Bagama’t bumababa na ang COVID-19 cases sa Metro Manila, tumataas naman ang hawaan sa ilang mga lungsod at probinsya sa buong bansa.

Sinabi rin ni Duque na umabot na sa sukdulan o peak ang kaso ng COVID-19 sa NCR dahil sa unti-unting pagbaba ng bilang ng mga bagong impeksiyon na naitatala sa bansa sa nakalipas na ilang araw.

“Lumalabas nag-peak na at nakita natin ilang araw nang sunod-sunod na bumababa ang kaso ng NCR at lumiliit ang porsyenteng inaambag nito sa ating total case load,” ayon sa kalihim. (Aileen Taliping/Juliet de Loza-Cudia)