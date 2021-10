COVID occupancy rate sa PGH bumaba na

Nasa 80% na lamang ang COVID-19 occupancy rate ng Philippine General Hospital (PGH) pero karamihan sa natitirang mga pasyente ay malala ang kondisyon.

Nabatid kay Dr. Jonas del Rosario, spokesperson ng PGH na siyang end-referral hospital ng COVID-19 patients, sa ngayon ay mayroon na lamang silang 228 virus patients.

Sinabi ni Del Rosario, malaki umano ang pagbaba kumpara sa dating all-time high na halos 350 pasyente.

Gayunman, sinabi ni Del Rosario na marami pa rin silang mga pas¬yente na malala ang sitwasyon at kailangang ma-admit sa intensive care unit (ICU).

“Marami pa ring severe, usually ang nagiging pila ay ‘yong kailangan ma-admit sa ICU,” ani Del Rosario.

Nalaman na ang ICU ay okupado ng mga pasyenteng hindi bakunado laban sa COVID-19 na 80% aniya ng mga pas¬yente ng ospital.

“Ang mga vaccinated na na-ICU, talagang may comorbid conditions, elderly. Kung ‘di naman matanda, marami po overweight, may sakit sa puso, may diabetes, may hypertension. ‘Yon pong the usual cardiovascular risk factors, they really come into play ‘pag may COVID,” ayon kay Del Rosario. (Juliet de Loza-Cudia)