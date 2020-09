COVID kumalat sa Baguio

Biglang nagka-coronavirus outbreak sa Baguio City dahil sa inuman at social gathering sa lungsod.

Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, may naitala silang 43 bagong kaso ng COVID-19 na resulta ng contact tracing.

“82% of that was the result of contact tracing dahil nagkaroon ho ng inuman sa isang barangay, kainan tapos iisang baso lang ang ginamit sa inuman so ito po ‘yong ang laki po ng implication, dumami po ang na-infect sa barangay na ‘yon,” wika ng alkalde.

Karamihan aniya sa mga naitalang bagong kaso ay mula sa mga Barangay Ferdinand at Sto. Niño na parehong sinailali m na sa lockdown simula noong Linggo.

Samantala, may 21 barangay na sa lungsod ang sinailalim sa lockdown.

Kasalukuyang 564 ang kaso ng COVID-19 sa City of Pines, 170 ang active case. (SDC/Allan Bergonia)