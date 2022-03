COVID kumakalat ulit sa China

Nakararanas muli ng virus outbreak ang China — ang bansa kung saan unang natuklasan ang COVID-19.

Napaulat na umabot sa 1,000 ang hawaan sa China, ang pinakamataas na bilang simula noong magkaroon ng outbreak ng new coronavirus sa Wuhan.

Sa naturang bilang, 700 COVID-19 carrier ang sinasabing asymptomatic o walang nararamdamang sintomas.

Ang bagong COVID-19 outbreak ay natuklasan sa Shanghai, China, na ayon sa local government ay dahil sa nangyaring pagkukulang ng Huating Hotel, isang quarantine center.

“The virus came from an imported case polluting the environment, which led to domestic infections and spread due to regulatory oversight,” ayon sa gobyerno ng Shanghai.

Dahil sa muling pagkalat ng COVID-19, ilang establisimiyento sa Shanghai tulad ng mga sinehan at museum ang sinarado muna.

Tigil din muna ang face-to-face class sa Shanghai at lilipat muna sa online learning.

Kaliwa’t kanan din ang pinatutupad na biglaang lockdown sa Shanghai, kaya ilang residente, manggagawa at mga estudyante ang hindi nakalabas sa kanilang mga opisina at eskuwelahan hanggang hindi nakukumpirma kung negatibo sila sa COVID-19.

Sa Jilin Agricultural Science and Technology University, dumulog sa social media ang ilang estudyante dahil napabayaan umano sila matapos may magpositibo sa kanilang campus.

“There is a serious shortage of daily necessities. Girls have no sanitary pads. Students are bleeding and hurting, crying and calling their families,” ayon sa post ng isang netizen.