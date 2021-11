COVID hawaan sa NCR tumaas uli

Tumaas umano sa 8% ang positive growth rate sa National Capital Region (NCR) mula Nobyembre 8 hanggang 14 pero hindi naman kinakitaan ng upward trend ng COVID-19.

Ito ang kinumpirma ng OCTA Research Group matapos na makapagtala ng negative growth rates mula noong Setyembre 18.

“There is no indication yet of an upward trend in cases. At this time, we assume we are seeing readjustment of numbers due to backlog,” ayon kay OCTA fellow Dr. Guido David.

Ayon sa OCTA, ang seven-day average ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa NCR ay tumaas sa 404 mula sa 435 habang ang reproduction number ay tumaas sa 0.52 mula 0.37.

Ang Reproduction rate ay tumutukoy sa bilang ng mga tao na nahahawa mula sa isang kaso. (Juliet de Loza-Cudia)