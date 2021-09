COVID hawaan sa NCR bumagal

Patuloy ang pagdausdos ng reproduction number ng COVID-19 sa Metro Manila na naging 0.97 mula sa 0.99.

Ayon sa OCTA Research Group, habang ang growth rate ay nasa negative 22 percent.

Sinabi ni Dr. Guido David sa kanyang tweet nitong Setyembre 23 hanggang 17 nasa averaged 4,480 daily case, ang Metro Manila habang ang average daily attack rate (ADAR) o incidence rate ay 32.08 cases per 100,000 population.

Nabatid pa kay David na ang 17 local government unit (LGU) sa Metro Manila ay ‘negative’ ang one-week growth rates, habang ang 13 LGU reproduction numbers ay mas mababa sa 1.

“Of the 17 Metro Manila LGUs, Navotas had the lowest reproduction number of 0.57 and lowest ADAR of 15.89 daily cases per 100,000 population,” ani David.

Umaasa ang OCTA na makikita nila ang pagbaba ng kaso ng dahil sa pagpalo ng reproduction number na mas mababa sa 1. (Juliet de Loza-Cudia)