COVID hawaan sa Metro Manila mas bumilis

Mas mabilis ngayon ang hawaan ng COVID 19 sa COVID-19 sa Metro Manila kumapara noong nakalipas na taon na nagkaroon ng Delta variant surge.

Ayon kay OCTA Research Group fellow Dr. Guido David, ang kasalukuyang reproduction number (RO) sa National Capital Region ay 4.78.

Nangangahulugan umano ito na ang isang nagpositibo ay kayang makapanghawa ng limang katao.

Ang nangyayaring bilis ng hawaan ng COVID sa bansa ay tulad na nang nangyari sa South Africa surge na sanhi ng mas nakakahawang Omicron variant.

“To put it into context, during the Delta surge last July to October, the reproduction number did not even reach or exceed 2,” saad ni David. “During the surge in infections in late March due to the Alpha and Beta variants, the R0 only went as high as 2.1,” paliwanag ni David.

Naniniwala si David na mas malalampasan pa ang bilang ng COVID-19 na naitala sa panahon ng Delta variant surge.

“Our record in Metro Manila is 9,000 cases in one day. I could definitely see us breaching that. To put it into context, if we breach that record, if we reach 10,000 or maybe even more, we might even reach 15,000 cases or so,” dagdag ni David nang tanungin kung ano ang pinakagrabeng scenario na maaring mangyari.

Gayunman,umaasa si David na hindi na mararamdaman ang “a dramatic impact” gaya ng pagkamatay at pagdagsa sa mga hospital dahil mataas na ang vaccination coverage rate. (Juliet de Loza-Cudia)